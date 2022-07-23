Военный эксперт Денис Попович считает, что пока не стоит опасаться наступления с территории республики Беларусь. Об этом он рассказал 24 каналу.

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лукашенко оттягивает наступление на территорию Украины

Есть факты того, что белорусы отгружают боеприпасы к россиянам. Однако Попович объясняет, что когда страны готовятся к вторжению, такого происходить не может. Они, напротив, должны концентрироваться, скапливаться для того, чтобы быть использованы на направлении главного удара.

Поэтому это признак, что белорусы, в лице лукашенко, как могут, так и оттягивают решение о возможном вторжении в Украину,

– заметил Попович.

Он также вспомнил интервью Кирилла Буданова, главы ГУР Минобороны Украины, от 22 июля, в котором он заявил, что в ближайшее время нам нечего опасаться на белорусском фронте. Денис Попович подчеркнул, что у главы разведки есть достаточно широкая информация для того, чтобы утверждать это.

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Самопровозглашенный белорусский президент александр лукашенко дал интервью изданию France Press. В нем он издал поток лжи и манипуляций, попытавшись оправдать войну против Украины и нежелание покидать свой пост.

На территории беларуси в течение июля идет кампания по агитации граждан к подписанию контрактов с российскими частными военными компаниями. В этом активно участвуют военные комиссариаты вооруженных сил республики беларусь.

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий сообщил о том, что в настоящее время на границе Украины и Беларуси размещены 6 батальонно-тактических групп. Они обустраивают местность и проводят учения. Также была замечена активная подготовка спецподразделений беларуси с участием россиян.

Беларусь начала учения у государственных границ Украины . Войска расположились близко к нам и эти учения продолжаются более месяца. Дату их завершения постоянно переносят. В этот раз сроки проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь продлили до 31 июля.

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