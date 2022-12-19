Очевидно, война России с Молдовой будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Украине. В то же время, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона оценил риски, существующие для Кишинева со стороны Москвы.

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"Война обязательна для любой страны"

Начал Данилов с того, что Украине было бы проще бороться, если бы молдаване и грузины освобождали свои территории от российских оккупантов. Очевидно, речь шла о Приднестровье, Южной Абхазии и Осетии. Кроме того, чиновник констатировал, что войны не избежать.

Так уж случилось, что мы воюем сегодня за всех, в том числе за них. Но я более чем уверен, что они (молдаване и грузины – 24 Канал) начнут эту войну. Война за свои территории обязательна для любой страны,

– сказал он.

По словам Данилова можно подытожить, если кто-то пока не понимает "эту формулу", то осознает ее лишь тогда, "когда страна исчезнет с карты мира".

Стоит еще сказать, что секретарь СНБО уверен, что и у Молдовы, и у Грузии, и у Украины все будет хорошо. Более того, он констатировал, что "мы будем в единых альянсах", в частности в Евросоюзе, – однако это вопрос времени.

Какие планы России на Молдову

В своем включении Алексей Данилов прокомментировал также сообщение молдавской разведки о том, что Россия готовит нападение. Он отметил, что спецслужбы этой страны ничего нового нашему государству не доложили.

Это (вторжение – 24 Канал) должно было произойти раньше, если бы мы (украинцы – 24 Канал) не выдержали бы ситуацию и упали в марте или феврале. Тогда следующей была бы Молдова, Польша, страны Балтии. Об этом мы неоднократно говорили,

– подытожил секретарь СНБО.

По его словам, Украина будет делать все, чтобы нападение России на Молдову не произошло. Следует сказать, что это прекрасно понимают в Кишиневе – президент Молдовы Майя Санду недавно сказала, что наше государство защищает свободу Молдовы