Ни один психически здоровый президент или военачальник – именно здоровый – не хочет воевать ни с кем. Особенно с Россией. И страны НАТО тоже не хотят.

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Нападёт ли Россия? Очнитесь. Пока вы делали ставки на исход переговоров НАТО с Кремлём, Россия уже напала.

И вся эта истерика вокруг нового Карибского кризиса – это очередная битва, которую русские пока выигрывают. Или точнее думают, что выигрывают, а в это время самолёты союзников доставляют в Киев противотанковые средства.

США и Евросоюз уже заявили, что в ближайшее время никакого соглашения или даже ответа по требованиям Путина не будет. Россия сделал вид, что не расслышала.

Россия потребовала гарантий безопасности

Но вот одна из путинских шестерок, международный террорист и убийца – а по совместительству писатель и сопредседатель очередной поддакивающей партии Захар Прилепин заявил: "Надо быть хуже, чем они думают. Мы уже были лучше, чем они думают, и никто этого не оценил". Это он про то, что Россия всё равно должна напасть на Украину.

Вот он, этот момент. Кульминация – месяц назад. Россия потребовала гарантий безопасности.

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Страна, которая за последние 20 лет только и делает, что нападет, набухает агрессивной риторикой и накачивается оружием, как наркоман героином, потребовала гарантий безопасности. Страна, готовая хоронить своих солдат, как мусор, в безымянных гробах, лишь бы они перед этим постреляли в живых соседей – потребовала гарантий ненападения.

И вот уже, смотрите, западные демократии сами поверили в этот чудесный стон Путина – лишь бы не было войны.

Даже слухи о войне вредят экономике

А сам Путин в это время только и делает, что готовит военные походы. Ну, ракеты в космос не летают, так пусть полетят хоть куда-нибудь? До этого не дойдёт, конечно. Я оптимист, нет скорее реалист.

Пока под своими собственными флагами российская армия ходит только в компании ОДКБ или на учениях с Лукашенко, всё остальное делается руками "зелёных человечков".

Если дойдёт до реального пуска ракет, будут совсем другие проблемы. Экономика обрушится, причём везде. Никто не будет покупать нефть и газ у чокнутого старика, сидящего на красной кнопке.



Путин готовит военные походы / Фото Getty Images

Слухи о надвигающейся открытой войне уже вредят экономике как российской, так и украинской, конечно.

НАТО не может себе позволить быть причиной войны

Разговоры о войне вредят и самому НАТО. Международный альянс, миссия которого стабильная безопасность, не может себе позволить быть причиной войны.

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Но мог ли быть другой ответ на ультиматум Путина? Нет. Вероятно, если бы не тон и не подчёркнутая публичность всех переговоров – а МИД России специально выкладывает все документы в открытый доступ – вероятно, возможно, ситуацию можно было как-то смягчить. Но Москва не оставила выбора ни Вашингтону, ни Брюсселю.

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Россия – противник, с которым воевать глупо

И это только доказывает, что никакое соглашение не было нужно. А было нужно поставить цивилизованный мир в неудобное положение, когда противник, с которым соглашаться нельзя, а воевать глупо – Россия – заставляет вас играть в этот спектакль про страх за свою безопасность.

При этом, на официальном уровне, Кремль отрицает, что ведёт войну на чужой территории – в Украине.

А ещё в ЦАР, в Сирии, Ливии. Берёте на понт. Так это называется в питерских подворотнях, да? Думаю, на Западе прекрасно умеют читать между строк. И действуют в отношении России с той же принципиальностью.

Миру выгодна была бы демократичная Россия и сильная Украина

Вот уже госсекретарь США Энтони Блинкен летит в Киев, как я полагаю, удостовериться в том, что наш президент понимает, какая каша заварилась в мире. Верховный повар из ГКБ то и дело подливает масла, и США остаётся только искать, где кнопка у этой сумасшедшей жаровни.



Владимир Зеленский влияет на имидж центра свободного мира / Фото Getty Images

Понимает ли Владимир Зеленский, что от его поведения на международной арене сейчас зависит не только положение Украины, но также имидж центра свободного мира?

Понятно, что у США свой интерес помогать нам. Миру в принципе выгодна была бы демократичная Россия и сильная Украина. И если с первым провал, то со вторым может получиться. Спасибо Путину за это, кстати.

В обозримом будущем ни один украинский президент не будет пророссийским, если не хочет висеть на фонаре – по заветам недографа и по совместительству депутата Госдумы Петра Толстого. С этой точки зрения, кстати, Виктору Медведчуку спокойнее сидеть дома.

За что Украина должна быть "наказана"

А чтобы вы поняли, как далека Россия от здравого смысла и как близка к безумию, я предлагаю вам посмотреть вот это: спикер МИД Мария Захарова, генералиссимус пропаганды Владимир Соловьёв и массовый убийца Андрес Брейвик.

Мария Захарова в эфире программы Соловьёва: смотрите видео

Напомню, что эта чушь – это один из первых придуманных пунктов, за который Украина якобы должна быть наказана.

А именно – собственное мнение по поводу истории, Голодомора, событий Второй мировой войны, и конечно, присоединения к СССР. Ложь на таком высоком уровне, что кажется, они сами в неё верят.

Пока весь мир шарахается от сверхдержавы, сверхдержава страдает каким-то маниакальным психозом.

Россия не соблюдает минские соглашения

Это второй пункт недовольства Украиной – нежелание выполнять то, что выполнить нельзя. Россия не соблюдает минские соглашения. Да, именно, Россия – я в отличие от Сергея Лаврова называю вещи своими именами.

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Весь так называемый минский процесс, который, понятно, вряд ли теперь продолжится в Минске, это попытка вести хоть какие-то публичные переговоры с Москвой. Ну, чтобы хоть кто-то в мире услышал, какую чушь несут кремлёвские гауляйтеры.

И кстати, российские коммунисты уже предложили Путину признать независимость Донецка и Луганска. То есть прямо нарушить те самые минские соглашения.



Путину предложили прямо нарушить минские соглашения / Фото Getty Images

И знаете, чем обосновали: а Украина всё равно не соблюдает, давайте и мы не будем. Чего уж, как говориться – обнулять, так всё!

Россия обвиняет всех

Россия, как всегда, обвиняет Украину в том, что мы не дали отпускникам дойти до Киева. И как всегда облиняет США и Запад в том, что им не нравится слон с гранатой в международной посудной лавке. Белое пальто не жмёт вам?

Дяденька, ты дурак?

Власть Украины боится Майдана

И третья причина презрения и ненависти к Украине: наша власть, в отличие от российской, боится того, что называют people power – Майдана, по-простому.

Не думайте, что Кремль вдруг сочувствует кому-то из украинских политиков. Просто любые волнения в Киеве, любой промах власти или её сильных оппонентов – это пустячок, а приятно.

На самом деле, ни один современный российский политик и дня бы не усидел в такой политически сейсмической зоне.

Они уже привыкли, что всю работу с электоратом ведут дубинки и автозаки, плюс борцы с "экстремизмом". И отсюда вот это презрительное и угрожающее "Вы хотите, как там? Майдана хотите?!". "Сволочи" или "бандерлоги" – как там царь холопов называет?

Вся это антиукраинская риторика, подкреплённая танками, очень удобно укладывается в общую канву российской внешней политики. Такое ощущение, что если бы не было аннексии Крыма и последующей войны на Донбассе, их стоило бы затеять как отправную точку для противостояния Кремля с Западом.

России некуда больше двигаться

В условиях, когда бывшие советские республики, оторвавшись от своего тоталитарного центра, искали новые ориентиры, пришёл Путин и решил их быстренько собрать обратно. Ну а как их собрать, если они больше не хотят играть младших сестёр из монумента на ВДНХ? И теперь каждая страна бывшего совка выбирает, частью какого мира она хочет быть. Можно, конечно, вот этого.

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Русский мир Путина много лет назад объявил себя антиподом западным ценностям. Купол традиционных, а на самом деле, совершенно ксенофобских и бесчеловечных российских ценностей укроет вас от права на выбор, спасёт от гомосексуализма и правдивой информации.

Остров стабильности, где 20 лет правит сильнейший до сих пор рукопожатный диктатор современности. Но имидж ничто – а жажда всё. Жажда власти.



Путин много лет назад объявил русский мир антиподом западным ценностям / Фото Getty Images

Владимир Владимирович уже сказал прямо. России некуда больше двигаться. Единственный вариант – расширять своё влияние на соседние страны. Неважно, хотят они этого или нет.

Влияние Кремля есть практически во всех бывших республиках

Если посмотреть на карту бывшего Советского Союза, то влияние Кремля есть практически во всех бывших республиках. Страны Балтии дальновидно вступили в Евросоюз и НАТО. Их, кстати, тоже всё время обвиняют в фашизме и нелюбви к русским.

Украина до последнего была очень близка с Россией, да что говорить, у нас и сейчас есть целая пророссийская партия и русскоязычные каналы.

Узурпация русского языка Кремлю не удалась

Кстати, про язык. Тезис российской пропаганды, что любой русскоговорящий – это потенциальный русский, а значит, подопечные Шойгу могут прийти и защитить его, разбился прямо на линии фронта на Донбассе. Где украинские военные, говорящие по-русски, метко стреляют в этих самых подопечных.

Так же, как и узурпация победы во Второй мировой войне, узурпация русского языка Кремлю не удалась. Очевидно, что и мечта Владимира Путина о создании новой империи, союза подчинения со своими соседями – тоже не удастся.

Но стоить эта попытка будет дорого – для всех.

Мир с уходом Путина не измениться

Безусловно, русский царь, всех переиграл и заставил мир крутиться вокруг него. Меня часто спрашивают, когда развалится Россия, или изменится ли мир с уходом Путина. Нет и нет.

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Как только вы хотите, чтобы кто-то или что-то развалилось, уповаете на это в надежде на чудо, когда вы предлагаете пересажать всех "порохоботов" или "зелеботов", где-то в мире улыбается один Путин. Ксенофобия, ненависть, расизм, страх – это то, что он хочет от нас. Живите своим умом и называйте вещи своими именами!