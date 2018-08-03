Напади на активістів в Україні: чому місцеві "царьки" відчувають безкарність

Після Революції Гідності борців з корупцією і беззаконням на місцях чи просто тих, хто публічно називає речі своїми іменами, стало більше. Але на цьому хороші новини закінчуються.

Я часто буваю у відрядженнях в різних українських містах і щоразу, висвітлюючи тему про ситуацію в регіонах, мене приємно дивують деякі місцеві активісти, волонтери, журналісти і інколи нові обличчя, які на хвилі Майдану потрапили у владу у своїх містах. Бо вони працюють зовсім в інших, складніших умовах, ніж їхні колеги у Києві.

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Зазвичай ситуація виглядає так. Є якийсь впливовий місцевий олігарх, чиновник чи депутат, який вважає себе королем області чи міста. Він вміє домовлятися з усіма (новими і старими елітами) про сфери впливу, хто і що контролює та який департамент очолює. Має хороші і конструктивні стосунки із місцевою прокуратурою, поліцією, хоча саме вони мали б розслідувати діяльність таких "царьків". Є ще зовсім поганий варіант, коли ці самовпевненні у безкарності люди працюють у правоохоронних органах.



Місцеві "царькі" вміють домовлятися з усіма

І в принципі, усе чудово у цих царків, і до міських рад вони знаходять підходи, але час від часу їм псуюють нерви і настрій громадські активісти, журналісти чи люди з активною проукраїнською позицією. Вони щось розслідують, з’ясовують, проводять акції протесту.

Найгірше – що багатьом мешканцям регіону байдуже, яку інформацію знаходять ці люди. Вони все ще становлять виключення із загальноприйнятих правил. А у Києві їхні прізвища, тим більше, маловідомі. Проте на регіональному рівні бандити добре знають, де вони живуть, коли йдуть на роботу і повертаються додому. Це небезпечно, маємо вже дуже багато підтверджень.

Так, вранці 31-го липня у Херсоні невідомий чоловік облив сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – керуючу справами виконавчого комітету в Херсонській міській раді.



Катерина Гандзюк

Приклад Катерини Гандзюк мав би надихати багатьох. Це нове обличчя в херсонській політиці. Вона – не лише відомий активіст, але й людина, яка не побоялася відповідальності, пішла працювати у владу і, незважаючи на це, не мовчала про ситуацію в Херсоні, зокрема, у правоохоронних органах. Її критика завжди гостра, безкомпромісна і емоційна.

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Катерина Гандзюк публічно звинувачувала у корупції начальника управління захисту економіки Нацполіції у Херсонській області Артема Антощука. Боролося з проросійськими організаціями і розповідала про усілякі корупційні зловживання, часто не добираючи цензурних слів.

Це, звісно, підстава для оптимізму, якби на Катерину не напав невідомий злочинець біля під’їзду. І замовники цього нападу частково досягли своєї мети. Навряд чи вони залякали активістку, але зараз вона фізично не в змозі працювати і щось викривати, оскільки перебуває у лікарні з опіками.



Невідомий облив сірчаною кислотою Катерину Гандзюк

Її перезвели із херсонської реанімації до київської. Спочатку злочин кваліфікували як хуліганство, та після розголосу у соціальних мережах і в медіа правоохоронці перекваліфікували напад на замах на вбивство.

У червні, знову ж таки у Херсоні, невідомі скоїли напад на Сергія Нікітенка– журналіста видання "Мост" та активіста руху "Чесно". А в Одесі у цей самий місяць напали з ножем на Віталія Устименка – активіста Автомайдану та члена Ради громадського контролю НАБУ. У Харківській області у червні знайшли мертвим активіста, який боровся з корупцією. Поліція повідомила про його самогубство. Місцеві мешканці у цю версію не вірять. І це тільки події одного місяця.

Серед останніх прикладів – київський. Віталія Шабуніна з Центру продії корупції нещодавно облили зеленкою біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. А в день нападу на Катерину Гандзюк у Бердянську застрелили ветерана АТО і громадського активіста Віталія Олешка. Виконавців вбивства швидко затримала поліція.

Звісно, кожен випадок нападу на активіста – це окрема історія. Замовники, скоріш за все, у кожному регіоні різні, мотиви можливо також. Але складається враження, що цих нападів усе більше і більше, тому що зловмисники відчувать загальну атмосферу в країні – так можна, це просто і за це нічого не буде.

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Облив зеленкою, ну і що. Підрізав ножем, отримав гроші і пішов додому. Київ не втручається. З місцевими "царьками" простіше домовлятися про співпрацю на виборах.

Ці акти залякування місцевих активістів можна зупинити тільки, якщо по кожному випадку буде проведене ретельне розслідування. І коли виконавці і замовники отримають справедливе покарання.

Люди, що боряться із корупцією у регіонах і викривають місцеві мафії, заслуговують не тільки на повагу, але й безпеку.