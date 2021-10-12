Как заявили в НАПК, следователи уже начали проверку, однако детали раскрыть отказались.

Важно Тимошенко прокомментировал причастность компании его жены к организации форума "Украина 30"

Все, что сейчас известно – НАПК будет проверять соблюдение заместителем руководителя ОП Кириллом Тимошенко требований законодательства о предотвращении конфликта интересов.

Что этому предшествовало

Компания Goodmedia в этом году стала организатором форума "Украина 30", инициированного президентом Владимиром Зеленским. Как известно, компанией руководит Алена Тимошенко – жена действующего заместителя главы Офиса Президента.

До весны 2020 года Goodmedia руководил Кирилл Тимошенко. СМИ пишут, что компания стала организатором без конкурса и получила миллионы гривен за свои услуги.

Кроме того, некоторые участники платили деньги за участие в форме. В частности, издание сообщило, что компании олигарха Рината Ахметова выложили Goodmedia 3,5 миллиона гривен за участие в форумах "Украина 30. Платежка" и "Украина 30. Экология".

Тимошенко не видит каких-либо нарушений

Кирилл Тимошенко заявил, что не видит каких-либо нарушений в этом. Он пояснил, что раньше действительно владел компанией, однако теперь она принадлежит его жене. Чиновника очень удивили упреки журналистов-расследователей о том, что фирма якобы "не должна работать с частным сектором".

Компания не работает с бюджетными учреждениями, не получает бюджетные деньги. Но из-за того, что я когда-то владел этой компанией, то теперь она вообще ничего не может делать – для меня это странно,

– подчеркнул заместитель главы ОП.

Что известно о деятельности Goodmedia

Компания Goodmedia также занималась созданием пиар-фильма о праздновании Дня Независимости "30 лет независимости. За кулисами". Его появление в этере общенациональных украинских телеканалов вызвало критику медиасообщества из-за подозрений в том, что фильм был принудительно навязан каналам Офисом Президента.

"30 лет независимости. За кулисами": смотрите видео