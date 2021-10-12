Як заявили у НАЗК, слідчі вже почали перевірку, однак деталі розголошувати відмовилися.

Важливо Тимошенко прокоментував причетність компанії його дружини до організації форуму "Україна 30"

Все, що наразі відомо – НАЗК перевірятиме дотримання заступником керівника ОП Кирилом Тимошенком вимог законодавства про запобігання конфлікту інтересів.

Що цьому передувало

Компанія Goodmedia цьогоріч стала організатором форуму "Україна 30", ініційованого президентом Володимиром Зеленським. Як відомо, компанією керує Альона Тимошенко – дружина чинного заступника голови Офісу Президента.

До весни 2020 року Goodmedia керував Кирило Тимошенко. ЗМІ пишуть, що компанія стала організатором без конкурсу та отримала мільйони гривень за свої послуги.

Крім того, деякі учасники платили гроші за участь у форму. Зокрема, видання повідомило, що компанії олігарха Ріната Ахметова виклали Goodmedia 3,5 мільйона гривень за участь у форумах "Україна 30. Платіжка" та "Україна 30. Екологія".

Тимошенко не вбачає будь-яких порушень

Кирило Тимошенко заявив, що не вбачає будь-яких порушень у цьому. Він пояснив, що раніше дійсно володів компанією, однак тепер вона належить його дружині. Посадовця дуже здивували закиди журналістів-розслідувачів про те, що фірма нібито "не повинна працювати з приватним сектором".

Компанія не працює з бюджетними установами, не отримує бюджетні гроші. Але через те, що я колись володів цією компанією, то тепер вона взагалі нічого не може робити – для мене це дивно,

– наголосив заступник очільника ОП.

Що відомо про діяльність Goodmedia

Компанія Goodmedia також займалась створенням піар-фільму про святкування Дня Незалежності "30 років незалежності. За лаштунками". Його поява в етері загальнонаціональних українських телеканалів викликала критику медіаспільноти через підозри у тому, що фільм був примусово нав'язаний каналам Офісом Президента.