В материалах полной проверки говорится о том, что Шкарлет, согласно поданной им декларации, в 2018 году приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска.

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Нарушение в декларации Шкарлета

За машину министр выложил 288 тысяч гривен. Однако, согласно договору купли-продажи, машина обошлась ему всего в 49 тысяч гривен.

В материалах привели объяснения Шкарлета, который уверяет, что заплатил за автомобиль именно ту сумму, которую подал в декларации.

Однако, по информации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, такой автомобиль в технически исправном состоянии в 2018 году стоил минимум 644 тысячи гривен.

Поэтому НАПК считает, что чиновник умышленно внес в декларацию ложную информацию. Указанная им сумма на 239 тысяч гривен отличается от реальной.

Другие нарушения, выявленные НАПК в октябре