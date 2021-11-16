В материалах полной проверки говорится о том, что Шкарлет, согласно поданной им декларации, в 2018 году приобрел автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска.
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Нарушение в декларации Шкарлета
За машину министр выложил 288 тысяч гривен. Однако, согласно договору купли-продажи, машина обошлась ему всего в 49 тысяч гривен.
В материалах привели объяснения Шкарлета, который уверяет, что заплатил за автомобиль именно ту сумму, которую подал в декларации.
Однако, по информации Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, такой автомобиль в технически исправном состоянии в 2018 году стоил минимум 644 тысячи гривен.
Поэтому НАПК считает, что чиновник умышленно внес в декларацию ложную информацию. Указанная им сумма на 239 тысяч гривен отличается от реальной.
Другие нарушения, выявленные НАПК в октябре
- По результатам полной проверки деклараций, в октябре НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в 28 декларациях публичных служащих. Всего в течение месяца просмотрели 131 декларацию. Среди нарушителей судья Конституционного Суда Украины, 4 нардепа, 14 депутатов местных советов.
- Кроме того, в течение октября в 29 декларациях НАПК выявило признаки административного правонарушения. Кроме Шкарлета, их зафиксировали в документах бывшего председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, 5 нардепов и 12 депутатов местных советов.