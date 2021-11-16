У матеріалах повної перевірки йдеться про те, що Шкарлет, відповідно до поданої ним декларації, у 2018 році придбав автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon 2013 випуску.

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Порушення в декларації Шкарлета

За автівку міністр виклав 288 тисяч гривень. Однак, відповідно до договору купівлі-продажу, машина обійшлася йому всього у 49 тисяч гривень.

У матеріалах навели пояснення Шкарлета, який запевняє, що заплатив за автомобіль саме ту суму, яку подав у декларації.

Проте, за інформацією Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, такий автомобіль у технічно справному стані у 2018 році коштував щонайменше 644 тисячі гривень.

Тому НАЗК вважає, що посадовець умисно вніс в декларацію неправдиву інформацію. Вказана ним сума на 239 тисяч гривень відрізняється від реальної.

Інші порушення, виявлені НАЗК у жовтні