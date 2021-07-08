Национальное агентство по предупреждению коррупции обратилось в Постоянную комиссию по вопросам регламента и этики КСУ. Ведомство просит уволить Слиденко с должности в КСУ.

Рекомендуем Двоевластие, манипуляции и замалчивание преступлений: в Конституционном Суде продолжается хаос

Основания для увольнения судьи

Письмо работнику НАПК

Осенью 2020 года сотрудник Агентства составил в отношении Слиденко протокол, потому что тот не внес в свою декларацию изменения об имущественном состоянии. После того, 27 октября, КСУ принял скандальное решение – отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Тогда Слиденко направил работнику письмо, в котором довольно "поэтично" указал на его место.

Письмо поступило на французском языке с официального адреса судьи slidenko@ccu.gov.ua. перевод сообщения:

"Теперь, – сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, – теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если можешь! Александр Дюма. Три мушкетера. P.S. Так что мерси, господа, и передайте мой привет господину Н".

Другие причины

Подготовка Слиденко решения КСУ о неконституционности е-декларирования в условиях конфликта интересов. Он сам это признал.

Многочисленные заявления Слиденко в СМИ, которые нарушают этические принципы.

Международные акты определяют, что судья должен придерживаться высоких стандартов поведения и не совершать действий, которые подрывают авторитет правосудия,

– подчеркнули в НАПК.

Заметим, 8 октября 2020 года Слиденко сам подал заявление на увольнение. Однако КСУ до сих пор не одобрил в отношении него никакого решения.