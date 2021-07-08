Національне агентство з питань запобігання корупції звернулося до Постійної комісії з питань регламенту та етики КСУ. Відомство просить звільнити Сліденка з посади у КСУ.

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Підстави для звільнення судді

Лист працівнику НАЗК

Осінню 2020 року співробітник Агентства склав щодо Сліденка протокол, бо той не вніс у свою декларацію зміни про майновий стан. Після того, 27 жовтня, КСУ схвалив скандальне рішення – скасував кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Тоді Сліденко надіслав працівнику листа у якому досить "поетично" вказав на його місце.

Лист надійшов французькою мовою з офіційної адреси судді slidenko@ccu.gov.ua. Переклад повідомлення:

"Тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери. P.S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н".

Інші причини

Підготовка Сліденком рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів. Він сам це визнав.

Численні заяви Сліденка у ЗМІ, які порушують етичні принципи.

Міжнародні акти визначають, що суддя має дотримуватися високих стандартів поведінки та не вчиняти дій, які підривають авторитет правосуддя,

– наголосили у НАЗК.

Зауважимо, 8 жовтня 2020 року Сліденко сам подав заяву на звільнення. Однак КСУ досі не схвалив щодо неї жодного рішення.