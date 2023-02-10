Отмечалось, что благодаря этой схеме "за границу были перенаправлены десятки украинских мужчин платежеспособного статуса и под видом гуманитарного груза, при содействии Ананченко были ввезены автомобили, генераторы, старлинки и т.п., которые затем продавались через сеть магазинов".

Журналисты издания обратились в пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции с вопросами: соответствуют ли слова заместителя председателя НАПК, приведенные в материалах телеграмм-каналов, действительности и действительно ли существует такая схема от депутата Ананченко, составляли ли протокол на него, были ли переданы какие-либо материалы по этому вопросу в правоохранительные органы.

Господин Сытник ничего подобного не говорил и о Михаиле Ананченко не упоминал. А то, что разгоняется в телеграмм-каналах, не соответствует действительности,

– ответили в пресс-службе НАПК.