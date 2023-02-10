Зазначалося, що завдяки цій схемі "за кордон було перенаправлено десятки українських чоловіків платоспроможного статусу та під виглядом гуманітарного вантажу, за сприяння Ананченка було ввезено автомобілі, генератори, старлінки тощо, які потім продавалися через мережу магазинів".

Журналісти видання звернулись до пресслужби Національного агентства з питань запобігання корупції з питаннями про те: чи відповідають слова заступника голови НАЗК, наведені в матеріалах телеграм-каналів, дійсності й чи справді існує така схема від депутата Ананченка, чи складали протокол на нього, чи були передані будь-які матеріали по цьому питанні в правоохоронні органи.

Пан Ситник нічого подібного не говорив і про Михайла Ананченка не згадував. А те, що розганяється у телеграм-каналах, не відповідає дійсності,

– відповіли в пресслужбі НАЗК.