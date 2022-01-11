Что установили детективы НАПК

Нардеп от партии "Батькивщина" больше полугода пользовался автомобилем Toyota Highlander. Это подтвердили снимки фотофиксации "Безопасный город" с 6 апреля по 31 декабря 2021 года.

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Дополнительно в НАПК получили данные от эксплуатационной компании по радиобрелкам, которыми пользовался Волынец для въезда и выезда. Они совпали с его движением по маршруту, установленному с помощью системы "Безопасный город".

Сам нардеп заявил Агентству, что на этом автомобиле не ездил, вместо этого использует "карту киевлянина" и предпочитает общественный транспорт. Иногда Волынец "пользуется служебным транспортом Верховной Рады в связи с пребыванием в служебных командировках – железнодорожным транспортом".

Обратите внимание! Ранее " Схемы" зафиксировали, что Волынец в течение января – февраля 2021 неоднократно пользовался автомобилем Toyota Highlander. Однако этот автомобиль политик не указал ни в декларации за 2019 год, ни за 2020 год.

Результаты проверки были переданы в Офис генпрокурора

С сентября 2019 года автомобиль оформлен на сына нардепа – Андрея Волынца. Тогда, по данным официальных дилеров, такая машина стоила более 50 тысяч долларов, то есть около 1 миллиона 300 тысяч гривен. В справке НАПК отмечается, что стоимость транспорта по состоянию на 31 декабря 2020 могла составлять 1 093 390 гривен.

Таким образом, декларант отметил недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму 1 093 390 гривен, чем не сдержал требования статьи "О предотвращении коррупции",

– говорится в сообщении НАПК.

Результаты проверки уже передали в Офис генпрокурора для принятия дальнейшего решения по открытию уголовного производства. Поскольку фигурантом является нардеп, дело можно открыть только по согласованию Ирины Венедиктовой.

Сомнительные три миллиона Волынца

Политик также не указал в декларации за 2020 год источник происхождения почти 3 миллиона гривен на покупку квартиры в Киеве. Волынец объяснил журналистам, что деньгами помогла "женщина, с которой он проживает". Политик не упомянул о ней в декларации, потому что считал это "необязательным".

Впрочем, антикоррупционеры утверждают, что нардеп должен задекларировать гражданскую жену и ее активы, если ведет с ней общий быт. В октябре 2021 года судьи Высшего антикоррупционного суда отказались конфисковать у Волынца эти 3 миллиона.