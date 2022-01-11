Що встановили детективи НАЗК

Нардеп від партії "Батьківщина" понад пів року користувався автомобілем Toyota Highlander. Це підтвердили знімки фотофіксації "Безпечне місто" з 6 квітня по 31 грудня 2021 року.

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Додатково в НАЗК отримали дані від експлуатаційної компанії щодо радіобрелків, якими користувався Волинець для в'їзду і виїзду. Вони збіглися з його рухом по маршруту, встановленим за допомогою системи "Безпечне місто".

Сам нардеп заявив Агентству, що цим автомобілем не їздив, натомість використовує "карту киянина" та надає перевагу громадському транспорту. Іноді Волинець "користується службовим транспортом Верховної Ради у зв'язку з перебуванням у службових відрядженнях – залізничним транспортом".

Зверніть увагу! Раніше "Схеми" зафіксували, що Волинець протягом січня – лютого 2021 року неодноразово користувався автомобілем Toyota Highlander. Однак цю автівку політик не вказав ні у декларації за 2019 рік, ні за 2020 рік.

Результати перевірки передали в Офіс генпрокурора

З вересня 2019 року автівка оформлена на сина нардепа – Андрія Волинця. Тоді, за даними офіційних дилерів, така машина коштувала понад 50 тисяч доларів, тобто близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. У довідці НАЗК зазначається, що вартість транспорту станом на 31 грудня 2020 року могла становити 1 093 390 гривень.

Таким чином, декларант зазначив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму 1 093 390 гривень, чим не дотримав вимоги статті "Про запобігання корупції",

– мовиться у повідомленні НАЗК.

Результати перевірки вже передали до Офісу генпрокурора для ухвалення подальшого рішення щодо відкриття кримінального провадження. Оскільки фігурантом є нардеп, справу можна відкрити лише за погодженням Ірини Венедіктової.

Сумнівні три мільйони Волинця

Політик також не вказав у декларації за 2020 рік джерело походження майже 3 мільйонів гривень на купівлю квартири в Києві. Волинець пояснив журналістам, що грошима допомогла "жінка, з якою він проживає". Політик не згадав про неї в декларації, бо вважав це "необов'язковим".

Утім антикорупціонери стверджують, що нардеп мав би задекларувати цивільну дружину та її активи, якщо веде з нею спільний побут. У жовтні 2021 року судді Вищого антикорупційного суду відмовилися конфіскувати у Волинця ці 3 мільйони.