Примітно, що у двох деклараціях виявили ознаки кримінального правопорушення. Мовиться про суддів Віктора Кривенка та Олександра Касмініна.
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Суддя КСУ приховав ділянку в окупованому Криму
Ознаки кримінального правопорушення – декларування недостовірної інформації – НАЗК виявило за результатами перевірки декларації судді Конституційного Суду Віктора Кривенка.
- Мовиться про приховані 4 мільйони гривень.
- Суддя не задекларував земельну ділянку в Криму, яка йому належить.
Інший суддя не вказав у декларації вартість квартири у Києві
Суддя Олександр Касмінін вказав у декларації недостовірні відомості.
- Мовиться про суму у 2,4 мільйона гривень.
- Касмінін не вказав вартість квартири площею у 150,5 "квадратів" у Києві.
Також у грудні:
- НАЗК знайшло у декларації нардепа Камельчука порушень майже на 7 мільйонів гривень.
- Міністр освіти Сергій Шкарлет не пояснив НАЗК походження деяких коштів.
- А рекордсменом через брехню у декларації став одіозний нардеп з "ОПЗЖ" Віктор Медведчук.
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