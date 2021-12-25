Примечательно, что в двух декларациях были выявлены признаки уголовного правонарушения. Речь идет о судьях Викторе Кривенко и Александре Касминине.

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Судья КСУ скрыл участок в оккупированном Крыму

Признаки уголовного правонарушения – декларирование недостоверной информации – НАПК выявило по результатам проверки декларации судьи Конституционного Суда Виктора Кривенко.

Речь идет о сокрытии 4 миллионов гривен.

Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Крыму.

Другой судья не указал в декларации стоимость квартиры в Киеве

Судья Александр Касминин указал в декларации недостоверные сведения.

Речь идет о сумме в 2,4 миллиона гривен.

Касминин не указал стоимость квартиры площадью 150,5 "квадратов" в Киеве.

Что интересно, нарушения обнаружили в декларациях еще 5 судей, но, как указали в НАПК, они незначительны. О признаках же уголовных правонарушений информацию передали в НАБУ.

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