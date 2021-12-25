Примечательно, что в двух декларациях были выявлены признаки уголовного правонарушения. Речь идет о судьях Викторе Кривенко и Александре Касминине.
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Судья КСУ скрыл участок в оккупированном Крыму
Признаки уголовного правонарушения – декларирование недостоверной информации – НАПК выявило по результатам проверки декларации судьи Конституционного Суда Виктора Кривенко.
- Речь идет о сокрытии 4 миллионов гривен.
- Судья не задекларировал принадлежащий ему земельный участок в Крыму.
Другой судья не указал в декларации стоимость квартиры в Киеве
Судья Александр Касминин указал в декларации недостоверные сведения.
- Речь идет о сумме в 2,4 миллиона гривен.
- Касминин не указал стоимость квартиры площадью 150,5 "квадратов" в Киеве.
Также в декабре:
- НАПК нашло в декларации нардепа Камельчука нарушений почти на 7 миллионов гривен.
- Министр образования Сергей Шкарлет не объяснил НАПК происхождения некоторых средств.
- А рекордсменом из-за лжи в декларации стал одиозный нардеп из "ОПЗЖ" Виктор Медведчук.
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