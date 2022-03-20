Как сообщалось ранее, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) перенастроили свою работу для того, чтобы работать на обнаружение и уничтожение находящихся на территории Украины рашистов.

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За время сотрудничества силами обеих команд была сформирована база данных из 245 человек, которые могут помогать России.

Кто попал в список:

должностные лица всех уровней, которые явно или скрыто способствуют врагу, а также разделяют его идеологию;

лица, которые сотрудничают с врагом, распространяют вражескую пропаганду, подрывают обороноспособность и государственный суверенитет Украины.

База данных постоянно пополняется, а НАПК призывает присоединиться к поиску предателей Украины. Для этого достаточно отправить на почту НАПК – stopzrada@nazk.gov.ua – информацию о коллаборанте.

Если вы знаете о должностных лицах, которые поддерживают идеи "русского мира", "окончательного решения украинского вопроса", пропагандируют капитуляцию украинского народа, предлагают вам присоединиться к сотрудничеству с врагом или каким-либо иным образом вредят украинской армии и народу, сообщите об этом,

– отмечают в НАПК.

В Нацагентстве добавили, что за короткое время от небезразличных граждан со всей страны уже поступило более 60 сообщений о возможных коллаборантах. В настоящее время они прорабатываются.

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