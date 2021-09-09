Недавно НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в еще 4 декларациях чиновников. Заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец отметил, что ведомство заинтересовано выявлять конкретные значительные нарушения в декларациях, а не искать мелкие опечатки, как это происходило когда-то.
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В декларациях должностных лиц продолжают выявлять признаки преступлений
Как результат – с начала года уже выявили 19 деклараций с признаками уголовного правонарушения. Всего обнаружили недостоверные сведения в декларациях должностных лиц на 343 миллионов гривен,
– рассказал Сухоставец.
Признаки уголовного преступления выявлены в декларациях должностных лиц:
- Судьи КСУ Александра Касмина – декларант не указал в декларации информацию о квартире общей площадью 150,5 квадратных метров и стоимостью 2,4 миллиона гривен.
- Нардеп от "Слуги народа" Александр Куницкий не отметил информацию о финансовом обязательстве в размере более 303 тысяч шекелей (2,3 миллиона гривен).
- Депутат Тернопольского областного совета Алла Стечишин не указала в декларации сведения о нескольких земельных участках, принадлежащих ее мужу, общая стоимость которых составляет 9,4 миллиона гривен.
- Директора госпредприятия "Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз", депутат Бориспольского городского совета Александр Цуканов не сообщил о земельном участке площадью 990 квадратных метров, а также финансовые обязательства перед юридическим лицом в размере 208 тысяч долларов (более 5 миллионов гривен), общая сумма – 7,2 миллиона гривен.
Напомним, ранее НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в декларациях еще 4 народных депутатов, 3 заместителей председателей областных государственных администраций и еще 5 человек.
Признаки административных правонарушений
Кроме того, с начала 2021 года ведомство выявило признаки административного правонарушения в 72 декларациях должностных лиц.
Недостоверные сведения выявили на такие суммы:
- судья Верховного суда Сергей Хопта – 1,09 миллиона гривен;
- депутат Киевского областного совета Александр Поляруш – 1 миллион гривен;
- нардеп Александр Копыленко – 473 тысячи гривен;
- заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская – 466 тысяч гривен.
Признаки уголовного правонарушения выявили у
- первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева – 449 тысяч гривен;
- бывшего заместителя министра здравоохранения Елены Симоненко – 328 тысяч гривен;
- вице-премьера Олега Урусского – 260 тысяч гривен.
С начала 2021 года НАПК уже завершило полную проверку 528 деклараций.
Отрывок из публикации НАПК:
НАПК выявило признаки уголовного правонарушения в декларациях судьи КСУ, народного депутата и двух депутатов местных советов – заместитель Председателя НАПК Роман Сухоставец
НАПК выявило признаки уголовного правонарушения (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины) еще в четырех декларациях чиновников.
"НАПК заинтересовано выявлять конкретные значительные нарушения в декларациях, а не искать мелкие опечатки, как это происходило когда-то. Как результат – с начала года уже выявили 19 деклараций с признаками уголовного правонарушения. Всего обнаружили недостоверные сведения в декларациях должностных лиц на 343 млн гривен", – отметил заместитель председателя НАПК Роман Сухоставец.
Признаки уголовного преступления выявлены в декларациях таких должностных лиц:
Касминин Александр Владимирович, судья Конституционного Суда Украины (результаты проверки: https://bit.ly/3lagMfk). Недостоверные сведения – 2,4 млн гривен.
Декларант не указал сведения о стоимости квартиры общей площадью 150,5 м2.
Куницкий Александр Олегович, народный депутат Украины (результаты проверки: https://bit.ly/3BXP1gK). Недостоверные сведения – 2,3 млн гривен.
Так, декларант не отметил информацию о финансовом обязательстве в размере более 303 тыс. шекелей (2,3 млн гривен).
Стечишин Алла Васильевна, депутат Тернопольского областного совета (результаты проверки: https://bit.ly/38SoRjm). Недостоверные сведения – 9,4 млн гривен.
В частности депутат не отметила в декларации информацию о нескольких земельных участках, которые принадлежат ее мужу.
Цуканов Александр Анатольевич, директор ГП «Переяслав-Хмельницкий Агролесхоз» – депутат Бориспольского городского совета (результаты проверки: https://bit.ly/3nd0sNG). Недостоверные сведения – 7,2 млн гривен.
Среди других активов депутат не отметил земельный участок площадью 990 м2 и финансовые обязательства перед юридическим лицом в размере 208 тыс. долл. США (более 5 млн грн).