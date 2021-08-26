Пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции сообщила: на протяжении нескольких лет чиновник отмечал в декларации, что имеет более 7 миллионов гривен. При этом он не указывал накопления жены.
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Однако во время полной проверки в НАПК обнаружили: жена чиновника заняла третьему лицу 1,6 миллиона долларов США. Эта сумма превышает сохранения семьи в почти 7 раз.
Сам чиновник отметил, что не знал об этих деньгах. Именно поэтому и не указал их в декларации. Однако у нотариуса обнаружили заявление, которое подписал декларант. В документе говорится, что он дает согласие, чтобы его жена заняла 1,6 миллиона долларов.
Более того, в заявлении указано: займ соответствует общему интересу супругов.
Впоследствии чиновник пытался объяснить, что жена якобы получала деньги от отца. По словам декларанта, именно это позволило ей накопить такую сумму.
Однако, согласно данным из Государственного реестра налогоплательщиков, доходы отца на протяжении 1998 – 2019 годов составляли около 4 тысяч гривен.
НАПК выявило признаки незаконного обогащения в декларации должностного лица: несоответствие состояния составляет 37,5 миллиона гривен,
– говорится в сообщении.
Все данные уже передали в Офис генпрокурора.
Чиновнице из Харькова подарили миллионы
- В своей декларации директор Департамента культуры и туризма Харьковской области Людмила Терещенко внесла необычные правки.
- В частности, чиновница отметила, что ей подарили 3 миллиона гривен.
- Кроме того, Терещенко очень повезло: ей продали квартиру по цене 2 396 гривен за квадратный метр.
Публикация НАПК:
НАПК выявило признаки незаконного обогащения в декларации должностного лица: несоответствие состояния составляет 37,5 миллиона гривен.
Во время полной проверки декларации бывшего начальника Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Луганской области НАПК выявило признаки незаконного обогащения. Разница между приобретенными активами и законным доходом составила более 37,5 миллиона гривен.
Чиновник несколько лет подряд указывал в декларации, что владеет более 7 миллионов гривен. Накопление жены ни в одной из деклараций указаны не были.
Во время полной проверки декларации НАПК выявило, что жена чиновника предоставила валютный заем третьему лицу в размере, превышающем сохранение семьи в почти 7 раз – 1,6 миллиона долларов США (около 45 миллионов гривен на момент заключения договора).
Декларант отметил, что не знал об этих средствах, поэтому и не указывал их в декларации.
Зато во время проверки было выявлено заверенное нотариусом заявление, которое подписал декларант, где он дает согласие жене на передачу в заем 1,6 миллиона долларов. В заявлении утверждается, что этот займ был предварительно обсужден и соответствует их общим интересам.
Также в объяснениях чиновник добавил, что жена несколько лет подряд получала деньги от своего отца и накопила эту сумму. Однако, согласно данным Государственного реестра налогоплательщиков, официальный доход отца с 1998 года по 2019 год составил всего около 4 тысяч гривен.
Материалы собраны во время полной проверки уже переданы в Офис Генерального прокурора.
Справка: за незаконное обогащение предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.