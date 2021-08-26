Пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції повідомила: упродовж декількох років чиновник зазначав у декларації, що має понад 7 мільйонів гривень. Водночас він не вказував накопичення дружини.

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Однак під час повної перевірки у НАЗК виявили: дружина посадовця позичила третій особі 1,6 мільйона доларів США. Ця сума перевищує збереження сім'ї в майже 7 разів.

Сам посадовець зауважив, що не знав про ці гроші. Саме тому і не вказав їх у декларації. Однак у нотаріуса виявили заяву, яку підписав декларант. У документі мовиться, що він дає згоду, аби його дружина позичила 1,6 мільйона доларів.

Ба більше, у заяві вказано: позика відповідає спільному інтересу подружжя.

Згодом посадовець намагався пояснити, що дружина начебто отримувала гроші від батька. За словами декларанта, саме це дозволило їй накопичити таку суму.

Однак, відповідно до даних з Державного реєстру платників податків, прибутки батька упродовж 1998 – 2019 років становили близько 4 тисяч гривень.

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у декларації посадовця: невідповідність статків становить 37,5 мільйона гривень,

– мовиться у повідомленні.

Усі дані вже передали до Офісу генпрокурора.

Чиновниці з Харкова подарували мільйони

У своєю декларацію директорка Департаменту культури й туризму Харківщини Людмила Терещенко внесла незвичні правки.

Зокрема, чиновниця вказала, що їй подарували 3 мільйони гривень.

Окрім того, Терещенко дуже пощастило: їй продали квартиру за ціною 2 396 гривень за квадратний метр.

Публікація НАЗК:

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у декларації посадовця: невідповідність статків становить 37,5 мільйона гривень.

Під час повної перевірки декларації колишнього начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення. Різниця між набутими активами та законним доходом склала понад 37,5 мільйона гривень.

Так, чиновник кілька років поспіль вказував у декларації, що володіє понад 7 мільйона гривень. Накопичення дружини в жодній із декларацій вказані не були.

Під час повної перевірки декларації НАЗК виявило, що дружина посадовця надала валютну позику третій особі у розмірі, що перевищує збереження сім'ї в майже 7 разів – 1,6 мільйона доларів США (близько 45 мільйонів гривень на момент укладання договору).

Декларант зазначив, що не знав про ці кошти, тому і не вказував їх у декларації.

Натомість під час перевірки було виявлено посвідчену нотаріусом заяву, яку підписав декларант, де він дає згоду дружині на передачу в позику 1,6 мільйона доларів. У заяві стверджується, що ця позика була попередньо обговорена і відповідає їх спільному інтересу.

Також у поясненнях посадовець додав, що дружина кілька років поспіль отримувала гроші від свого батька та накопичила цю суму. Проте, згідно з відомостями Державного реєстру платників податків, офіційний прибуток батька з 1998 року по 2019 рік становив лише близько 4 тисяч гривень.

Матеріали зібрані під час повної перевірки вже передані в Офіс Генерального прокурора.

Довідка: за незаконне збагачення передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.