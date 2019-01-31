НАПК провалила проверку электронной деклараций, требуется перезапуск – Садовый
Сегодняшний состав НАПК нужно полностью перезапустить.
"У них была главная задача — проверить все электронные декларации на предмет соответствия доходов и имений. Они просто этого не сделали. Это провал. Народ повозмущался и все. Нужен перезапуск", — об этом заявил кандидат в президенты Андрей Садовый во время встречи с представителями антикоррупционных общественных организаций, говорится на сайте партии.
Садовый также озвучил ряд других инициатив. В частности, "регулярный внешний аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры так, как это уже существует в законе для Антикоррупционного бюро, а также лишение СБУ и МВД функций проверок бизнеса. Бизнесом должна заниматься финансовая полиция. Служба безопасности Украины должна бороться с врагами государства, а не преследовать ИТ —компании и другой порядочный бизнес".
Андрей Садовый также заявил, что в случае избрания на пост президента назначит аудитором САП со своей стороны Роберта Сторчуа — представителя Минюста США, у которого есть огромный опыт помощи антикоррупционным органам Украины.
Если по результатам аудита работа антикоррупционного прокурора будет признана неудовлетворительной, он должен уйти,
— заявил Андрей Садовый.
Отдельно кандидат объяснил намерение выстраивать свою работу по НАБУ: "Ни какого вмешательства в работу НАБУ с моей стороны как президента не может быть. Я считаю неприемлемым ни звонить, ни назначать ночные встречи директору Антикоррупционного бюро. Если он сам будет нуждаться в помощи президента, конечно, я всегда ему помогу".
Напомним, на днях общественные организации объявили антикоррупционную повестку дня для кандидатов в президенты Украины. Они призывают публично зафиксировать свои предложения по преодолению ключевых проблем государственной антикоррупционной политики:
— Полная потеря доверия общества к руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
— Неспособность менеджмента Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обеспечить выполнение функций учреждения;
— Постоянные атаки политической элиты на Национальное антикоррупционное бюро;
— Преобразование части Службы Безопасности Украины в инструмент и провайдера коррупции.
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