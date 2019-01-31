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      НАПК провалила проверку электронной деклараций, требуется перезапуск – Садовый

      6 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый

      Сегодняшний состав НАПК нужно полностью перезапустить.

      "У них была главная задача — проверить все электронные декларации на предмет соответствия доходов и имений. Они просто этого не сделали. Это провал. Народ повозмущался и все. Нужен перезапуск", — об этом заявил кандидат в президенты Андрей Садовый во время встречи с представителями антикоррупционных общественных организаций, говорится на сайте партии.

      Садовый также озвучил ряд других инициатив. В частности, "регулярный внешний аудит Специализированной антикоррупционной прокуратуры так, как это уже существует в законе для Антикоррупционного бюро, а также лишение СБУ и МВД функций проверок бизнеса. Бизнесом должна заниматься финансовая полиция. Служба безопасности Украины должна бороться с врагами государства, а не преследовать ИТ —компании и другой порядочный бизнес".

      Андрей Садовый также заявил, что в случае избрания на пост президента назначит аудитором САП со своей стороны Роберта Сторчуа — представителя Минюста США, у которого есть огромный опыт помощи антикоррупционным органам Украины.

      Если по результатам аудита работа антикоррупционного прокурора будет признана неудовлетворительной, он должен уйти,
      — заявил Андрей Садовый.

      Отдельно кандидат объяснил намерение выстраивать свою работу по НАБУ: "Ни какого вмешательства в работу НАБУ с моей стороны как президента не может быть. Я считаю неприемлемым ни звонить, ни назначать ночные встречи директору Антикоррупционного бюро. Если он сам будет нуждаться в помощи президента, конечно, я всегда ему помогу".

      Напомним, на днях общественные организации объявили антикоррупционную повестку дня для кандидатов в президенты Украины. Они призывают публично зафиксировать свои предложения по преодолению ключевых проблем государственной антикоррупционной политики:
      — Полная потеря доверия общества к руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
      — Неспособность менеджмента Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции обеспечить выполнение функций учреждения;
      — Постоянные атаки политической элиты на Национальное антикоррупционное бюро;
      — Преобразование части Службы Безопасности Украины в инструмент и провайдера коррупции.

      Теги: Новости политики е-декларирование Министерство внутренних дел СБУ Андрей Садовой НАПК
      Источник: 24 Канал
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