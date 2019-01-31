НАЗК провалила перевірку е-декларацій, потрібен перезапуск, – Садовий

Сьогоднішній склад НАЗК потрібно повністю перезапустити.

"В них було головне завдання – перевірити всі електронні декларації на предмет відповідності доходів та маєтків. Вони просто цього не зробили. Це провал. Народ пообурювався та й все. Потрібен перезапуск", – про це заявив кандидат в президенти Андрій Садовий під час зустрічі з представниками антикорупційних громадських організацій, йдеться на сайті партії.

Садовий також озвучив ряд інших ініціатив. Зокрема, "регулярний зовнішній аудит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури так, як це вже існує в законі для Антикорупційного бюро, а також позбавлення СБУ та МВС функцій перевірок бізнесу. Бізнесом повинна займатись фінансова поліція. Служба безпеки України має боротися з ворогами держави, а не переслідувати ІТ-компанії й інший порядний бізнес".

Андрій Садовий також заявив, що у випадку обрання на посаду президента призначить аудитором САП зі свого боку Роберта Сторчуа – представника Мін’юсту Сполучених Штатів, в якого є величезний досвід допомоги антикорупційним органам України.

Якщо за результатами аудиту робота антикорупційного прокурора буде визнана незадовільною, він має піти,

– заявив Андрій Садовий.

Окремо кандидат пояснив намір вибудовувати свою роботу стосовно НАБУ: "Жодного втручання в роботу НАБУ з мого боку як президента не може бути. Я вважаю неприйнятним ані дзвонити, ані призначати нічні зустрічі директору Антикорупційного бюро. Якщо він сам потребуватиме допомоги президента, звісно, я завжди йому допоможу".

Нагадаємо, днями громадські організації оголосили антикорупційний порядок денний для кандидатів у президенти України. Вони закликають публічно зафіксувати свої пропозиції щодо подолання ключових проблем державної антикорупційної політики:

— Повна втрата довіри суспільства до керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

— Неспроможність менеджменту Національної агенції з питань запобігання корупції забезпечити виконання функцій інституції;

— Постійні атаки політичної еліти на Національне антикорупційне Бюро;

— Перетворення частини Служби Безпеки України на інструмент та провайдера корупції.