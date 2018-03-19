НАПК взялось проверить декларации Ляшко, Шуфрича и Лозового

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку электронных деклараций 14-ти человек, среди которых 6 народных депутатов Украины VIII созыва. Будут проверять декларации за 2015 и 2016 годы.

Так, НАПК заинтересовала исправленная ​​декларация лидера "радикалов" Олега Ляшко за 2015 год, а также его соратника Андрея Лозового за этот же период.

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Есть вопросы и к исправленной декларации еще одного нардепа — Нестора Шурфича. Также под прицел НАПК попали еще двое бывших "регионалов" — Евгений Балицкий и Дмитрий Святаш. У последнего проверят сразу две декларации — за 2015 и 2016 годы.

Две декларации проверят и у нардепа Елены Сотник с "Объединение "Самопомич".

Среди топ-чиновников, чьи декларации проверять — президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Василий Куйбида и руководитель Госпогранслужбы Петр Цигикал, который в 2015-2016 годах был директором Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины.

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Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.