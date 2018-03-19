НАЗК взялося перевірити декларації Ляшка, Шуфрича та Лозового

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку електронних декларацій 14-ти осіб, серед яких 6 народних депутатів України VIII скликання. Перевірятимуть декларації за 2015 та 2016 роки.

Так, НАЗК зацікавила виправлена декларація лідера "радикалів" Олега Ляшка за 2015 рік, а також його соратника Андрія Лозового за цей же період.

Читайте також: НАБУ дали доступ до документів про виграш Ляшка

Є питання і щодо виправленої декларації ще одного нардепа – Нестора Шуфрича. Також під приціл НАЗК потрапили ще двоє колишніх "регіоналів" – Євген Балицький та Дмитро Святаш. В останнього перевірять одразу дві декларації – за 2015 та 2016 роки.

Дві декларації перевірять і в нардепа Олени Сотник з "Об’єднання "Самопоміч".

Серед топ-чиновників, чиї декларації перевірятимуть – президент Національної академії державного управління при Президентові України Василь Куйбіда та керівник Держприкордонслужби Петро Цигикал, який у 2015-2016 роках був директором Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Читайте також: "Нульове" декларування: кого милувати, кого – карати

Розпочаті перевірки декларацій триватимуть 60 календарних днів.