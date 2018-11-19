Наподписывал: главу студенческого самоуправления подозревают в присвоении 2 миллионов гривен

Киевская прокуратура и Управление защиты экономики подозревают экс-главу "Украинской ассоциации студенческого самоуправления" в присвоении почти 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

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По информации прокруатури, студглава с 2013 до 2016 года имел право первой подписи на финансовых документах организации. Таким образом он подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в мероприятиях и на основании этого заявления получил средства в сумме более 830 тыс гривен.

Студенты, которых допросили в ходе следствия, заявили, что в командировки не ездили, а указанные мероприятия вообще не проводились.

Кроме того, глава общественной организации подавал платежные поручения в банк, на основании которых с текущих счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 1,2 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

Правонарушителю, который сейчас занимает должность руководителя одного из подразделений Министерства образования и науки Украины, грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.