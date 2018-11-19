Напідписував: голову студентського самоврядування підозрюють у привласненні 2 мільйонів гривень

Київська прокуратура та Управління захисту економіки підозрюють екс-голову "Української асоціації студентського самоврядування" у привласнення майже 2 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

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За інформацією прокруатури, студголова з 2013 до 2016 року мав право першого підпису на фінансових документах організації. Таким чином він подавав до банківської установи заяви про видачу коштів для відрядження студентів за кордон для участі у заходах та на підставі цієї заяви отримав кошти у сумі понад 830 тис гривень.

Студенти, яких допитали у ході слідства, заявили, що у відрядження не їздили, а зазначені заходи взагалі не проводились.

Крім того, голова громадської організації подавав платіжні доручення до банку, на підставі яких з поточних рахунків організації на його власний картковий рахунок було перераховано понад 1,2 мільйона гривень,

– йдеться у повідомленні.

Правопорушнику, який наразі обіймає посаду керівника одного з підрозділів Міністерства освіти та науки України, загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. До суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу.