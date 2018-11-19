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      Напідписував: голову студентського самоврядування підозрюють у привласненні 2 мільйонів гривень

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      Голову студентського самоврядування підозрюють у привласненні 2 мільйонів гривень
      Голову студентського самоврядування підозрюють у привласненні 2 мільйонів гривень / Фото з відкритих джерел

      Київська прокуратура та Управління захисту економіки підозрюють екс-голову "Української асоціації студентського самоврядування" у привласнення майже 2 мільйонів гривень.

      Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

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      За інформацією прокруатури, студголова з 2013 до 2016 року мав право першого підпису на фінансових документах організації. Таким чином він подавав до банківської установи заяви про видачу коштів для відрядження студентів за кордон для участі у заходах та на підставі цієї заяви отримав кошти у сумі понад 830 тис гривень.

      Студенти, яких допитали у ході слідства, заявили, що у відрядження не їздили, а зазначені заходи взагалі не проводились.

      Крім того, голова громадської організації подавав платіжні доручення до банку, на підставі яких з поточних рахунків організації на його власний картковий рахунок було перераховано понад 1,2 мільйона гривень,
      – йдеться у повідомленні.

      Правопорушнику, який наразі обіймає посаду керівника одного з підрозділів Міністерства освіти та науки України, загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. До суду скеровано клопотання про обрання йому міри запобіжного заходу.

      Теги: Новини України Корупція Гроші студенти ГПУ Освіта Міністерство освіти та науки України
      Джерело: 24 Канал
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