Одна из них касается евреев. Эту ситуацию прокомментировал Главный раввин Украины.

Актуально Еврейская бабушка пережила Гитлера с нацистами, а теперь вынуждена бежать из Киева от россиян

Главный раввин Украины осудил Россию

Главный раввин Украины опубликовал в фейсбуке видео, как еврейские бабушки и дедушки из Белой Церкви бегут от обстрелов российских военных, ведь те специально стреляют по мирному населению.

По его словам, когда смотришь это видео, то прежде всего думаешь о 1941 годе, когда евреи бежали от солдат Вермахта. Но, к сожалению, это – 2022 год.

Еще одна еврейская община перестает существовать в Украине, теряя все, что они нажили за всю жизнь благодаря "освободителям" из россии,

– подчеркнул главный раввин Украины.

Эвакуация в Белой Церкви: смотреть видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!