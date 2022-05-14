Об этом сообщила директор мемориального комплекса Ирина Ференцева 14 мая, в день чествования памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

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По состоянию на 14 мая, территория мемориала пока не обследована специалистами, поэтому точной информации о последствиях обстрелов комплекса еще нет. Из-за опасности традиционные ежегодные мероприятия в Дробицком яру не проводят.

По мнению Ференцевой, в этом году память украинцев, которые спасали евреев, почтят другим способом, дистанционно.



Россияне обстреляли Дробицкий яр / Фото "Суспільного"

Например, как отметила директор мемориала, Израиль наградил званием "праведник народов мира" более 27 тысяч человек из разных стран.

Более 2500 из них – украинцы, 90 харьковчан. Первый украинец, которому было присвоено это звание в 1983 году – харьковчанин Виктор Гладенко,

– подчеркнула Ференцева.

Она объяснила, что раньше, проводя экскурсии по "Дробицкому яру", рассказывали посетителям, что мемориал является напоминанием для того, чтобы никогда больше такого не повторилось.

С 2014 года в мемориале говорили посетителям: "Видим, что история ничему не учит". После обстрелов в 2022 году на мемориале планируют оставить следы от обстрелов, чтобы еще раз напоминать о российской агрессии будущим поколениям.



На мемориале – 9 тысяч имен убитых харьковских евреев / Фото "Суспільного"

О поддержке других стран

Ирина Ференцева также рассказала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину получала звонки из разных стран от представителей еврейских общественных организаций. Они выразили возмущение действиями россиян.

"Мне звонили наши партнеры из Бостона, Германии, все спрашивали, что и как. Были возмущены. Хотя официальной реакции Израиля нет, но мои знакомые тоже звонили", – подчеркнула директор комплекса.

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