Про це повідомила директорка меморіального комплексу Ірина Ференцева 14 травня, у день вшанування пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

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Станом на 14 травня територія меморіалу поки не обстежена фахівцями, тому точної інформації про наслідки обстрілів комплексу ще немає. Через небезпеку традиційні щорічні заходи у Дробицькому яру не проводять.

На думку Ференцевої, цьогоріч пам'ять українців, які рятували євреїв, вшанують в інший спосіб, дистанційно.



Росіяни обстріляли Дробицький яр / Фото "Суспільного"

Наприклад, як зауважила директорка меморіалу, Ізраїль нагородив званням "праведник народів світу" понад 27 тисяч людей з різних країн.

Понад 2500 з них – українці, 90 харків'ян. Перший українець, якому було надане це звання у 1983 році – харків'янин Віктор Гладенко,

– наголосила Ференцева.

Вона пояснила, що раніше, проводячи екскурсії "Дробицьким яром", розповідали відвідувачам, що меморіал нагадуванням для того, аби ніколи більше такого не повторилось.

З 2014 року у меморіалі казали відвідувачам: "Бачимо, що історія нічого не вчить". Тож після обстрілів у 2022 році на меморіалі планують залишити сліди від обстрілів, аби ще раз нагадувати про російську агресію майбутнім поколінням.



На меморіали – 9 тисяч імен вбитих харківських євреїв / Фото "Суспільного"

Про підтримку інших країн

Ірина Ференцева також розповіла, що початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну отримувала дзвінки з різних країн від представників єврейських громадських організацій. Вони висловили обурення діями росіян.

"Мені телефонували наші партнери з Бостона, Німеччини, всі питали, що і як. Були обурені. Хоч офіційної реакції Ізраїлю немає, але мої знайомі теж дзвонили", – підкреслила директорка комплексу.

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