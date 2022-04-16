Папуашвили во время визита в Киевскую область заявил, что последствия зверств россиян в этих городах доказывают акт российской агрессии против Украины. Кроме того, он добавил, что все это напоминает о событиях в Грузии.

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Парламентарии из Грузии посетили Киевщину

По словам спикера парламента Грузии, они должны были увидеть все и посетили Бучу и стали свидетелями бесчеловечной агрессии, не имеющей границ даже в 21 веке.

Это напомнило те картины, которые мы могли наблюдать в 2008 году в Грузии, в Цхинвальском регионе и во время событий в Абхазии,

– добавил Папуашвили.

Он также заявил, что народ Грузии, как никто понимает, что испытывают украинцы и парламент, противостоя агрессии России. Спикер парламента Грузии подчеркнул, что эти преступления необходимо наказать и военным путем, и юридически.

Именно поэтому Грузия стала одной из стран, которая обратилась в Международный уголовный суд по расследованию преступлений России в Украине.