В зоне ООС продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами. Благодаря героизму и мастерству наших героев враг не может похвастаться успехами.

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Потери врага

На протяжении суток россияне 10 раз атаковали наши позиции. Все пришествия неприятеля наши герои отразили.

Также украинские защитники уничтожили 15 танков врага, 3 артиллерийские системы, 24 бронированные машины и 10 автомобилей.

Кроме того, оккупанты остались без 4 БПЛА "Орлан", а 2 крылатые ракеты не долетели до цели.

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