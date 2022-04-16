В зоні ООС тривають запеклі бої з російськими окупантами. Завдяки героїзму та майстерності наших героїв ворог не може похизуватися успіхами.
Читайте також Розгром росіян під Крутами на початку війни: українцям показали наслідки битви
Втрати ворога
Впродовж доби росіяни 10 разів атакували наші позиції. Усі наступи ворога наші герої відбили.
Також українські захисники знищили 15 танків ворога, 3 артилерійські системи, 24 броньовані машини та 10 автомобілів.
Окрім того, окупанти залишилися без 4 БПЛА "Орлан", а 2 крилаті ракети не долетіли до цілі.
Дивіться до теми – наступ Росії розпочався майже на усіх напрямках: відео