Об этом рассказала адвокат Вера Пронина. Если военнослужащему отказывают в направлении на ВВК, он может обратиться на "горячую линию" Министерства обороны и пожаловаться.

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Когда могут направлять на ВВК

По словам юриста, военно-врачебная комиссия может быть созвана по двум причинам:

для установления причинной связи между травмой или увечьем и военной службой;

для оценки степени пригодности к военной службе.

После травмы, ранения или заболевания ВЛК в первом случае устанавливает, есть ли связь между этими состояниями и службой в ВСУ, а также выполнением боевого задания.

Установление причинной связи между заболеванием, травмой, ранением, контузией, увечьем и военной службой является важным и необходимым при получении соответствующих денежных выплат. Для этого обязательно необходимо получить подтверждающие документы от воинской части об обстоятельствах приобретения травм, ранений, заболеваний и тому подобное,

– объяснила Пронина.

, Что касается второго случая, когда военнослужащие направляются на медосмотр в ВВК после обследования или лечения в медицинском учреждении, то при наличии заболеваний или последствий ранений, которые влияют на неспособность к военной службе или подтверждают "частичную" пригодность, они могут быть переведены на службу в воинские части обеспечения, территориальные центры комплектования и социального обеспечения, в высшие учебные заведения, учебные заведения.

Военнослужащие направляются на медицинский осмотр для установления степени годности к военной службе по решению начальника (руководителя) учреждении здравоохранения (медучреждения) на основании представления начальника (руководителя) лечебного отделения, в котором обследуется лечится военнослужащий.

Обратите внимание! Заболевание или полученная травма, которые не привели к нарушению функций органов, исключает необходимость прохождения ВВК, ведь степень годности к военной службе не изменилась.

"В случаях, когда военнослужащий уклоняется от назначенного обследования или нарушает больничный (госпитальный) режим, его могут выписать без прохождения ВВК. Об отказе в обследовании сообщается командир воинской части", – подчеркнула Пронина.

Кто может выдать направление на ВВК

Направление на медицинский осмотр ВВК выдает:

прямой начальник (от командира части и выше);

начальники штатных ВВК, руководители ТЦК и СП;

начальники (руководители) учреждения здравоохранения по месту лечения;

органы военного управления/подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины;

прокуратура, суд.

Направление на медицинский осмотр ВВК от воинской части выдается начальником медицинской службы за подписью командира части. После окончания лечения военный, прибыв в часть, составляет рапорт на имя командира с сообщением о завершении лечения и просьбы о направлении на прохождение ВВК.

Рапорт можно подать в письменном виде, или через мобильное приложение "Армия+".

Направление на медосмотр ВВК от ТЦК и СП выдается во время отпуска для лечения после заболевания или ранения. В случае необходимости, нужно за несколько дней до завершения отпуска обратиться к руководителю ТЦК и СП о направлении на повторный медицинский осмотр по месту проведения отпуска для определения годности к военной службе или для решения вопроса о необходимости в продлении отпуска для лечения в связи с болезнью/после ранения,

– отмечает юрист.

Что делать, если не выдают направление на ВВК

Если воинская часть и другие уполномоченные лица неправомерно отказывают в направлении на ВВК, необходимо: