Об этом рассказала адвокат Вера Пронина. Если военнослужащему отказывают в направлении на ВВК, он может обратиться на "горячую линию" Министерства обороны и пожаловаться.
Смотрите также Правительство работает над экономическим бронированием: какие будут критерии
Когда могут направлять на ВВК
По словам юриста, военно-врачебная комиссия может быть созвана по двум причинам:
- для установления причинной связи между травмой или увечьем и военной службой;
- для оценки степени пригодности к военной службе.
После травмы, ранения или заболевания ВЛК в первом случае устанавливает, есть ли связь между этими состояниями и службой в ВСУ, а также выполнением боевого задания.
Установление причинной связи между заболеванием, травмой, ранением, контузией, увечьем и военной службой является важным и необходимым при получении соответствующих денежных выплат. Для этого обязательно необходимо получить подтверждающие документы от воинской части об обстоятельствах приобретения травм, ранений, заболеваний и тому подобное,
– объяснила Пронина.
, Что касается второго случая, когда военнослужащие направляются на медосмотр в ВВК после обследования или лечения в медицинском учреждении, то при наличии заболеваний или последствий ранений, которые влияют на неспособность к военной службе или подтверждают "частичную" пригодность, они могут быть переведены на службу в воинские части обеспечения, территориальные центры комплектования и социального обеспечения, в высшие учебные заведения, учебные заведения.
Военнослужащие направляются на медицинский осмотр для установления степени годности к военной службе по решению начальника (руководителя) учреждении здравоохранения (медучреждения) на основании представления начальника (руководителя) лечебного отделения, в котором обследуется лечится военнослужащий.
Обратите внимание! Заболевание или полученная травма, которые не привели к нарушению функций органов, исключает необходимость прохождения ВВК, ведь степень годности к военной службе не изменилась.
"В случаях, когда военнослужащий уклоняется от назначенного обследования или нарушает больничный (госпитальный) режим, его могут выписать без прохождения ВВК. Об отказе в обследовании сообщается командир воинской части", – подчеркнула Пронина.
Кто может выдать направление на ВВК
Направление на медицинский осмотр ВВК выдает:
- прямой начальник (от командира части и выше);
- начальники штатных ВВК, руководители ТЦК и СП;
- начальники (руководители) учреждения здравоохранения по месту лечения;
- органы военного управления/подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины;
- прокуратура, суд.
Направление на медицинский осмотр ВВК от воинской части выдается начальником медицинской службы за подписью командира части. После окончания лечения военный, прибыв в часть, составляет рапорт на имя командира с сообщением о завершении лечения и просьбы о направлении на прохождение ВВК.
Рапорт можно подать в письменном виде, или через мобильное приложение "Армия+".
Направление на медосмотр ВВК от ТЦК и СП выдается во время отпуска для лечения после заболевания или ранения. В случае необходимости, нужно за несколько дней до завершения отпуска обратиться к руководителю ТЦК и СП о направлении на повторный медицинский осмотр по месту проведения отпуска для определения годности к военной службе или для решения вопроса о необходимости в продлении отпуска для лечения в связи с болезнью/после ранения,
– отмечает юрист.
Что делать, если не выдают направление на ВВК
Если воинская часть и другие уполномоченные лица неправомерно отказывают в направлении на ВВК, необходимо:
- позвонить на "горячую линию" Министерства обороны Украины (1512), сообщив о проблеме;
- в случае отсутствия реакции военнослужащий может подать заявление в суд с требованием обязать командира воинской части предоставить направление на ВВК.