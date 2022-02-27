По данным Генштаба ВСУ, Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Республики Беларусь.

Важно Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений

В частности, на аэродроме Мачулище сосредоточено:

более 50 самолетов;

10 вертолетов;

2 самолета Ан-124.

С аэродромов Барановичи и Мачулище постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.