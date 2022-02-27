За даними Генштабу ЗСУ, Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь.
Важливо: Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів
Зокрема, на аеродромі Мачулищі зосереджено:
- понад 50 літаків;
- 10 вертольотів;
- 2 літаки Ан-124.
З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України.
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