За даними Генштабу ЗСУ, Російська Федерація продовжує накопичення авіаційної техніки та активізацію спецпризначенців на території Республіки Білорусь.

Важливо: Білоруське командування привело у бойову готовність частину своїх підрозділів

Зокрема, на аеродромі Мачулищі зосереджено:

понад 50 літаків;

10 вертольотів;

2 літаки Ан-124.

З аеродромів Барановичі та Мачулищі постійно злітають транспортні літаки в напрямку України.

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