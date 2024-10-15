Об этом 24 Каналу рассказал первый посол Украины в КНДР Игорь Литвин, отметив, что Ким Чен Ын выбирает способ построения отношений с государствами-соседями схожий с тем, которым руководствуется Владимир Путин. К слову, ранее глава КНДР приказал подразделениям, расположенных у границы с Южной Кореей, подготовиться к полномасштабным боям.

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Какая слабая сторона Ким Чен Ына

Северная Корея всегда готова воевать со своим главным врагом – Южной Кореей. Пхеньян использует все средства запугивания.

На днях очень жесткую реакцию КНДР вызвало то, что над Пхеньяном пролетали южнокорейские беспилотники, которые разбрасывали листовки. В ответ Северная Корея пообещала жестко наказать Южную Корею вплоть до применения ядерного оружия.

Также Ким Чен Ын в 2019 году угрожал Соединенным Штатам, что будет с ними воевать ядерным оружием.

То же самое делает Владимир Путин – запугивает, угрожает всему миру. Это методика, способ управления страной, по словам посла, и КНДР.

Пхеньян строит отношения со странами-соседями так, чтобы они были запуганы и постоянно боялись, что с ними моментально начнут воевать бешеные люди, готовые на уничтожение самих себя,

– подчеркнул Литвин.

В то же время известно, что Ким Чен Ын получил образование в Швейцарии, где приобщился к изысканной жизни. Ему доставляют новейшие автомобили из Германии, свежие устрицы из разных стран и т. д.

Глава КНДР приверженец роскошной жизни, а это значит, что это можно использовать против него.

Прежде всего путем сокращения возможностей для него чувствовать себя "королем вселенной" – вводить персональные санкции против него, чтобы лишить роскошной жизни, как паразита на теле своего народа,

– подчеркнул Игорь Литвин.

Напомним, что 15 октября КНДР взорвала некоторые части дороги к северу от военной демаркационной линии, разделяющей ее территорию и Южной Кореи. Накануне Пхеньян предупредил Сеул, что готовится к подрыву. Это произошло после того, как Южная Корея запустила беспилотники, которые разбросали листовки над территорией КНДР. В Пхеньяне назвали эти действия "политической и военной провокацией", которая может спровоцировать вооруженный конфликт.