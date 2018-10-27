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      Напряженная ситуация: на Луганщине активизировались диверсанты

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      На Светлодарскую дугу приехало разведывательное подразделение россиян. Теперь они постоянно пытаются нащупать слабое место в обороне украинских военных. Различными по количеству группами оккупанты регулярно приближаются к позициям Вооруженных сил Украины.

      В последнее время боевики слишком часто пытаются подлезть поближе. Однако украинские солдаты вовремя замечают движение боевиков в нескольких сотнях метров от собственных позиций. В таких ситуациях бойцы играют на опережение и не дают вражеской технике начать работать.

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      "Там два человека, там четыре, там шесть, и начинаем работать по ним, а они в свою очередь хотят подавить нас огнем, чтобы их подразделение отошло", – рассказал военнослужащий.

      Когда после непродолжительной перестрелки над Светлодарской дугой воцаряется тишина. Украинские военные обычно подключают более мощное психологическое оружие.

      "Мы находимся на территории Украины. Здесь мы проводим политинформацию для неудачника. Просим вас оставить накопанные вами наши окопы", – произнесла военная ВСУ Марийка.

      Каждый день после этих слов военная включает боевикам гимн Украины, который несется по полям Донбасса.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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