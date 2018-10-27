Напружена ситуація: на Донеччині активізувались диверсанти

На Світлодарську дугу приїхав розвідувальний підрозділ росіян. Тепер вони постійно намагаються намацати слабке місце в обороні українських військових. Різними за кількістю групами окупанти регулярно наближаються до позицій Збройних сил України.

Останнім часом бойовики аж надто часто намагаються підлізти ближче. Однак українські солдати вчасно помічають рух бойовиків за кількасот метрів від власних позицій. В таких ситуаціях бійці грають на випередження та не дають ворожій техніці почати працювати.

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"Там два чоловіки, там чотири, там шість, і починаємо працювати по них, а вони у свою чергу хочуть подавити на нас вогнем, щоб їх підрозділ відійшов", – розповів військовослужбовець.

Коли після нетривалої перестрілки над Світлодарською дугою запановує тиша. Українські військові зазвичай підключають більш потужну психологічну зброю.

"Ми знаходимось на території України. Тут ми проводимо політінформацію для невдахи. Просимо вас залишити накопані вами наші окопи", – виголосила військова ЗСУ Марійка.

Кожного дня після цих слів військова вмикає бойовикам гімн України, який лине полями Донеччини.