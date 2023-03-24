Теперь Колесники вообще могут освободить от наказания. Все из-за истечения сроков давности.

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Суд отложил рассмотрение дела на 16 марта, а 17 марта, по данным прокурора, истекает срок привлечения Колесника к уголовной ответственности.

Обвиняемая в недекларировании народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Колесник не явилась на судебное заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о недекларировании квартир из-за командировок. Уголовное производство по парламентарию, вероятно, будет закрыто в связи с наступлением срока давности.

В начале сегодняшнего заседания председательствующая судья Ольга Саландяк зачитала ходатайство Колесник, в котором она просила отложить судебное заседание.

В ходатайстве она сообщает суд, что существует распоряжение первого заместителя председателя Верховной Рады Корниенко о командировке делегации Верховной Рады в Словакию. Срок командировки с 26 февраля по 2 марта. Однако объективно она не может прибыть в суд 3 марта из-за требований комендантского часа. Выйти на конференц-связь также не возможно,

– отметила председательствующая судья.

В свою очередь прокурор предоставила документ из аппарата Верховной Рады, согласно которому командировка на 3 марта не оформлялась. Она также отметила, что 17 марта истекает срок привлечения Колесника к уголовной ответственности и поэтому призвала суд непрерывно рассматривать дело. Наконец суд отложил судебное заседание до 16 марта.

Что этому предшествовало

14 октября 2022 года НАБУ и САП сообщили нардепке Колесник о подозрении в недостоверном декларировании. По версии следствия, народная избранница не внесла в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функции государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде (владении) двух квартир в Киеве, доли в нежилом помещении в Харькове и авто. Совокупная стоимость этого имущества, которое имела, но не отразила в декларации нардепка, превышает 4,4 миллиона гривен.

Ранее о найденных несоответствиях сообщало Национальное агентство по противодействию коррупции. В заключении ведомства говорилось, что Колесник не указала в декларации нежилое помещение в Харькове, которое ей принадлежит на 25%. Также она не задекларировала мотоцикл Honda 2014 выпуска, который она купила в 2017 году.