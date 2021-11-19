Инцидент удалось снять. На обнародованных кадрах видно, как Камельчук требует у сотрудников УГО, чтобы те предъявили ему свои ПЦР-тесты.

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Охранники попытались успокоить нардепа, пообещав, что, как только подойдет их подмена, они сходят за документами, которые интересуют Камельчука. После этого нардеп дал им на это "5 минут" и ушел. Что именно повлекло за собой такое сильное желание ознакомиться с ПЦР-тестами охранников Рады, неизвестно.

Следует отметить, что это уже не первый конфликт Камельчука с охранниками. 15 ноября "слуга" ссорился с представителями УГО из-за того, что они долго проверяли результаты его ПЦР-теста. Камельчук "с боем" прорывался на свое рабочее место.

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Что следует знать о Юрии Камельчуке? Нардеп от "Слуги народа" известен своими антивакцинаторскими взглядами. Так, в декабре 2020 года заявил, что "не доверяет ни одной вакцине в мире, особенно против Нардеп от "Слуги народа" известен своими антивакцинаторскими взглядами. Так, в декабре 2020 года заявил, что "не доверяет ни одной вакцине в мире, особенно против вымышленной болезни COVID-19 ". Впоследствии он попытался объяснить свое высказывание. В то же время нардеп не отрицал заявления по поводу "вымышленного коронавируса", а наоборот подчеркнул, что во всем виновата ВОЗ

Что известно об ограничениях в Раде

С 15 ноября в отеле "Национальный" недалеко от парламента с подачи руководства парламента открылся центр вакцинации против COVID-19. Вакцинироваться смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок.

В то же время с 15 ноября депутатов пускают в Раду только при наличии одного из документов:

сертификат вакцинации,

ПЦР-тест или антиген-тест,

справка о том, что человек выздоровел от COVID-19.

Заметим, что вице-спикер Александр Корниенко намекнул, что некоторые нардепы нарушают новые правила.