Об этом написал в Facebook политический эксперт Алексей Голобуцкий.

"Депутат от "слуг" Сергей Демченко так хотел выслужиться перед президентом, что решил похвастаться тем, как он "строит" аэропорт в Днепропетровской области. Но, к сожалению, этим хвастовством он банально обманывает как Зеленского, так и жителей родной для президента Днепропетровщины, которые верят в то, что уже скоро у них появится новый аэропорт", – рассказал он.

По словам Голобуцкого, компания "АЛЬТИС-КОНСТРАКШН", которая благодаря демпингу получила договор на строительство взлетной полосы, на самом деле не проводит никаких работ, что подтверждается фотографиями, опубликованными местными СМИ.

"Однако Демченко на своей личной странице в Facebook продолжает рассказывать о "круглосуточной работе". Кажется, что таким образом он или издевается, или держит людей за откровенных дураков. Ведь для того, чтобы понять, что настоящая работа на самом деле стоит, не надо быть экспертом в строительной отрасли – фотографии могут быть лучшим свидетельством этого", – отметил эксперт.

Он объяснил, что Антимонопольный комитет знает об отсутствии опыта "АЛЬТИС-КОНСТРАКШН" в строительстве подобных объектов.

"Но "специалисты" из этой компании, которая по факту больше напоминает классическую фирму-прокладку, продолжают отстаивать свое право ничего не строить и получать миллионные средства из государственного бюджета Украины", – написал Голобуцкий.

Поэтому похоже, что самолеты еще не скоро будут садиться в новом аэропорту Днепра, потому что депутат Демченко продолжает сидеть на зарплате в фирме-прокладке "АЛЬТИС", втирать очки всем вокруг и пиариться на фоне чуть начатых строительных работ,

– констатировал он.