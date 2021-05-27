Про це написав у Facebook політичний експерт Олексій Голобуцький.

"Депутат від "слуг" Сергій Демченко так хотів вислужитися перед президентом, що вирішив похизуватися тим, як він "будує" аеропорт у Дніпропетровській області. Але, на жаль, цим хизуванням він банально дурить як Зеленського, так і жителів рідної для президента Дніпропетровщини, які вірять у те, що вже скоро у них з'явиться новий аеропорт", – розповів він.

За словами Голобуцького, компанія "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН", яка завдяки демпінгу отримала договір на будівництво злітної смуги, насправді не проводить жодних робіт, що підтверджується фотографіями, опублікованими місцевими ЗМІ.

"Проте Демченко на своїй особистій сторінці у Facebook продовжує розповідати про "цілодобову роботу". Здається, що таким чином він або знущається, або тримає людей за відвертих дурнів. Адже для того, щоб зрозуміти, що справжня робота насправді стоїть, не треба бути експертом у будівельній галузі – фотографії можуть бути найкращим свідченням цього", – зазначив експерт.

Він пояснив, що Антимонопольний комітет знає про відсутність досвіду "АЛЬТІС-КОНСТРАКШН" у будівництві подібних об‘єктів.

"Але "спеціалісти" з цієї компанії, яка за фактом більше нагадує класичну фірму-прокладку, продовжують відстоювати своє право нічого не будувати та отримувати мільйонні кошти з державного бюджету України", – написав Голобуцький.

Тому схоже, що літаки ще не скоро будуть сідати у новому аеропорті Дніпра, бо депутат Демченко продовжує сидіти на зарплаті у фірмі-прокладці "АЛЬТІС", замилювати очі всім навколо та піаритися на фоні ледве розпочатих будівельних робіт,

– констатував він.