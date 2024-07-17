Пока депутат просил компенсацию за аренду жилья, его жена приобрела квартиру в Испании и вложила миллион злотых в польскую застройку. Комментировать такие странные разногласия Петруняк почему-то не захотел.

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Нардеп из Львова получил компенсацию от государства за аренду жилья

В расследовании "Слідство.Інфо", которое появилось в сети накануне, отмечается, что Евгений Петруняк получил 486 тысяч гривен компенсации за наем жилья в течение полномасштабной войны, то есть в период с февраля 2022 года. Правда, в своей декларации он не указывал никакой информации об аренде жилья.

По данным, которые удалось выяснить журналистам, в сентябре 2022 года, его жена Ирина Петруняк приобрела квартиру в Испании площадью 130 квадратных метров и инвестировала более 1 миллиона злотых двум польским застройщикам. Кроме того, в конце апреля 2024 года депутат приобрел Audi S7 2023 года выпуска и указал цену вдвое меньше рыночной.

Чтобы спросить о таких больших разногласиях, журналисты позвонили Евгению Петруняку, однако тот попросил прислать ему письменный запрос, заверив, что обязательно предоставит ответы на все вопросы. Интересно то, что впоследствии он заблокировал номер журналистов и не ответил на запрос.

Согласно последней декларации, в 2023 году Евгений Петруняк получил 658 тысяч гривен зарплаты в Верховой Раде, его жена Ирина указала 281 тысячу гривен дохода от "занятия независимой профессиональной деятельностью", 30 тысяч гривен страховых выплат и 2,4 миллиона гривен от продажи авто.

Судя по декларации за 2022 год, Ирина Петруняк продала авто Audi e-Tron 2019 года выпуска. Известно, что 47-летний Евгений Петруняк является владельцем двух земельных участков и жилого дома в Зубре площадью 481,9 квадратных метров, нежилого помещения и паркоместа во Львове.

Он также является совладельцем ряда объектов недвижимости в селе Дубровица возле Львова. Кроме недвижимости в Испании, Ирина Петруняк имеет в собственности три квартиры во Львове общие площади которых достигают 32, 93, 206,7 квадратных метра, три паркоместа и нежилые помещения.

Недвижимость в Украине супруги приобрели в собственность еще до начала полномасштабной войны. Нардеп задекларировал часы Girard-Perregaux, которые есть в его собственности еще с 2007 года и авто Audi A6, 2019 года выпуска.