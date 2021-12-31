Проверять электронную декларацию народного депутата от "Евросолидарности" Артура Герасимова в НАПК начали после расследования "Схем".

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НАПК говорит, что Герасимов не задекларировал дом в Испании

Согласно информации Реестра прав собственности города Хавеа субъект декларирования (Герасимов – 24 канал) и его жена (Наталья Бухалова – 24 канал) являются владельцами с полным правом владения имуществом объекта недвижимости на территории Хавеа... от 14 ноября 2013 года, приобретенным на основании договора купли-продажи,

– говорится в справке НАПК.

Там отметили, что дом имеет площадь 120 квадратных метров, а также террасу площадью в 28,2 квадратных метра.

В материале журналистов говорилось о том, что Герасимов владеет двухэтажным поместьем в городе Хавеа в Испании еще с 2013 года. Однако в декларации парламентария дом ни разу не появлялся.

В своих объяснениях нардеп отметил, что подарил его матери, заключив письменный договор. Он добавил, что в соответствии с положениями договора именно она должна была внести все необходимые изменения в реестры имущества и переоформить документы.

В агентстве узнали, что эта сделка не была должным образом оформлена. Чтобы дарение было действительным, оно должно быть оформлено в нотариальном порядке с указанием конкретного объекта, который дарится, и размера налогов, которые должен уплатить тот, кому его дарят.

Герасимов предоставил НАПК договор дарения без нотариального удостоверения, составленный 12 ноября 2013 года. "Однако сам субъект приобрел право собственности на указанную недвижимость 14 ноября 2013 года", – добавили в ведомстве. То есть парламентарий заключил договор дарения имущества за 2 дня до того, как его приобрел.

Другие нарушения в декларации Герасимова

В НАПК обратили внимание и на другие нарушения в декларации нардепа. В частности, он не указал, что его дочь имеет право на пользование квартирой, которая принадлежит жене. "Забыл" политик и о своем праве пользоваться квартирой матери. Герасимов не указал и имеющиеся у него счета во 2 банках.

В общем в декларации политика насчитали нарушений на сумму 1,2 миллиона гривен.

Максимальное наказание по этой статье – ограничение свободы сроком до 2 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Результаты проверки НАПК приобщат к уже имеющемуся уголовному производству, которое в Национальном антикоррупционном бюро зарегистрировали после выхода расследования.

Справка. Артур Герасимов – это один из ближайших соратников пятого президента Петра Порошенко и сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде.

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