Нардеп Кива под стенами Рады матерился и угрожал побить украинцев: скандальное видео

Скандально известный политический аферист, нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз продемонстрировал свою полную неадекватность.

Как передает Replyua.net, в среду, 13 мая, в тот же день, когда в Верховной Раде рассматривали банковский закон, Кива под стенами парламента общался с журналистами.

В частности, нардеп сказал такую ​​фразу: "Я считаю, что сегодня единственная возможность нашей стране выжить – это не верить действующей власти…".

Такое заявление, вероятно, возмутило одного из присутствующих у стен парламента украинцев, и он начал ставить Киве "неудобные" вопросы.

В ответ Кива словно взбесился: начал выкрикивать матерные слова и угрожать физической расправой.

"Слушай меня, идиот, сейчас вот я положу свое депутатское удостоверение, и набью тебе е**ло!", – именно с такими словами Кива набросился на простого украинца, который "осмелился" поставить этому великому "государственному деятелю" неудобные вопросы. Видео инцидента уже появилось в соцсетях.

Илья Кива под стенами Верховной Рады: видео 18+

Это отнюдь не первая скандальная выходка Киви: то он в сессионном зале Рады мнет свои интимные места, то просматривает фото для взрослых, а несколько месяцев назад и подавно набросился на ветерана АТО просто в ресторане.