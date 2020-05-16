Нардеп Кива під стінами Ради матюкався та погрожував побити українців: скандальне відео

Скандально відомий політичний аферист, нардеп від партії ОПЗЖ Ілля Кива вкотре продемонстрував свою цілковиту неадекватність.

Як передає Replyua.net, у середу, 13-го травня, того самого дня, коли у Верховній Раді розглядали банківський закон, Ківа під стінами парламенту спілкувався з журналістами.

Зокрема, нардеп сказав таку фразу: "…Я считаю, что сегодня единственная возможность нашей стране выжить – это не верить действующей власти…".

Така заява, ймовірно, обурила одного з присутніх біля стін парламенту українця, тож він почав ставити Киві "незручні" запитання.

У відповідь Кива наче сказився: почав викрикувати матюки та погрожувати фізичною розправою.

"Слушай меня, идиот, сейчас вот я положу свое депутатское удостоверение, и набью тебе е**ло!", – саме з такими словами Кива накинувся на простого українця, який "насмілився" поставити цьому великому "державному діячеві" незручні запитання. Відео інциденту вже з'явилося в соцмережах.

Ілля Кива під стінами Верховної Ради: відео 18+

Це аж ніяк не перша скандальна витівка Киви: то він у сесійній залі Ради мне свої інтимні місця, то переглядає фото для дорослих, а кілька місяців тому і поготів накинувся на ветерана АТО просто в ресторані.