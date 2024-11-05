Предполагают, что Александр Куницкий сбежал, как и его друг нардеп Артем Дмитрук, пишет 24 Канал со ссылкой на источники Bihus.Info.

Смотрите также "Слуге народа" Аллахвердиевой избрали меру пресечения: Арахамия и Ким взяли ее на поруки

Что известно о вероятном побеге Куницкого

Слухи о том, что друг Дмитрука Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся вовремя – не безосновательны. "Слуга народа" и скандальный блогер Куницкий не в Украине,

– сообщили источники издания.

Расследователи говорят, что трудно сказать, как давно народный депутат находится за границей. Однако, согласно информации на сайте Верховной Рады из раздела "Голосование депутата", его не было на голосованиях в течение всего октября.

Журналисты вспомнили, что Куницкий является другом Николая Тищенко и беглеца Артема Дмитрука. Он стал известен тем, что устраивал многочисленные "разборки" с патрульной полицией.

Заметьте В Киеве нардеп мог избить человека: что говорят в полиции

Кроме того, похожий на Куницкого человек был вместе с Дмитруком на видео, которое появилось в октябре 2023 года. На кадрах видно, как двое мужчин бьют одного.

Действительно, мужчина пожаловался на видео, что его избили нардепы Дмитрук и Куницкий. Впоследствии Дмитрук таки получил подозрение, в отличие от Куницкого.