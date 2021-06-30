Соответствующие фотографии опубликовали в телеграм-канале. На них заметно переписку нардепа.

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Лабунская планирует отдых за более 750 тысяч

В телеграме, очевидно, опубликовали переписку нардепа от "Батькивщины" Анжелики Лабунской.

Народный депутат Анжелика Лабунская из фракции "Батькивщина", готовится к летнему отдыху в США и Доминикане с таким бюджетом – 20 тысяч долларов и 219 тысяч гривен. То есть 760 000 гривен,

– говорится в сообщении.

Что известно о доходах Анжелики Лабунской