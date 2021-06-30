Відповідні фотографії опублікували в телеграм-каналі. На них помітно листування нардепки.

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Лабунська планує відпочинок за понад 750 тисяч

У телеграмі, очевидно, опублікували листування нардепки від "Батьківщини" Анжеліки Лабунської.

Народний депутат Анжеліка Лабунска з фракції "Батьківщина", готується до літнього відпочинку в США і Домінікані з таким бюджетом – 20 тисяч доларів та 219 тисяч гривень. Тобто 760 000 гривень,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про доходи Анжеліки Лабунської