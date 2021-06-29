За даними журналістів, Тищенко має незадекларовану нерухомість. Зокрема будинок, який його дружина називає житловим, а сам нардеп говорить, що він туди "їздить у гості".

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Також нардеп має інші незаконні об'єкти: елітну квартира та бізнес, який оформлений на членів родини на прізвище Сітак.

Як родичі Тищенка витрачають бюджетні кошти

До схеми "розпилу" мільярдів гривень бюджетніх коштів можуть бути причетними родичі нардепа від "Слуги народу". Так, компанія сестри Тищенка Юлії ПП "Експрес-К" брала участь у будівництві столичного Подільсько-Воскресенського моста. Вона отримала з бюджету 16,5 мільйонів гривень.

Журналісти не можуть пояснити, звідки у жінки кошти на придбання землі та зведення цілого котеджного містечка. Однак це може пояснити її чоловік – Герман Блінов. Він управляє компанією "Еко-буд-трейд", що отримала на будівництво мосту близько 6 мільярдів гривень. Сама компанія нічого при цьому не будує, а просто розподіляє ці кошти далі.

Однією із таких "компаній-прокладок" є компанія Германа ТОВ "Позитив-В". За останні роки вона отримала сотні мільйонів гривень на "будівництво" моста.

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Тищенки фінансували передвиборчу кампанію

Грошовий фонд, який створив шваґер Тищенка, фінансував вибори "Слуг народу". Ймовірно, саме це і пояснює, чому у фракції продовжують терпіти витівки нардепа.